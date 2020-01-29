: İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

29.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:53

AFAD tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, İran'ın Orumiyeh kentinde 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 11 km olarak duyurdu. İran'daki depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi ise bulunmuyor.

HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ

İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

İRAN'DA DÜN DE DEPREM OLMUŞTU

İran'da dün de, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabasında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel saatle 18.54'te meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Öte yandan İran'da önceki gün de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Haber Videosu