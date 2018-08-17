İran'da 3 Milyon Yabancı Uyruklu Yaşıyor

İran İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık İdaresi Genel Müdürü Ahmed Muhammedfer, ülkede çoğu Afganistan vatandaşı 3 milyon yabancı uyruklu kişinin yaşadığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya açıklamalarda bulunan Muhammedfer, ülkede yabancı uyruklu toplam 3 milyon kişi bulunduğunu ve bunlardan 2 milyon 300 bininin resmi makamlar tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

Kayıt altına alınanların büyük çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğunu aktaran Muhammedfer, "İran'daki Afgan uyruklu kişiler için Afganistan ile görüşmeler yapıyoruz. İran'da bulunan 42 bin eğitimli Afgan'ın ülkelerine dönmeleri daha faydalı olacaktır." dedi.

Eğitim süreçlerini tamamlayan bazı yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izni sürelerinin bitmesine rağmen İran'da kalmaya devam ettiğini vurgulayan Muhammedfer, aldıkları izinler doğrultusunda ülkede kalmayı sürdüren Irak, Bangladeş ve Pakistan vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.