: İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı

08.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:13

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

İRAN'DA KAHREDEN KAZA

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan 176 kişinin öldüğü aktarıldı. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İran'da Tahran yakınlarından Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan sonra düşmüş ve içindeki en az 170 yolcu mürettebat hayatını kaybetmişti. Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uçağın düştüğü anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: AA

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