İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İranlı şirketler, Suriye'nin yeniden inşasında aktif rol alacak

13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, İranlı şirketlerin Suriye'nin yeniden imarında aktif olarak yer alacağını söyledi.



Başkent Tahran'da Suriye Başbakanı İmad Hamis ile bir araya gelen Cihangiri, İranlı şirketlerin bu ülkenin yeniden inşasında yer almasıyla ilgili anlaşmaların yapıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle