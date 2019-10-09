İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı. Öte yandan, İran Ordusu da Türkiye sınırındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

09.10.2019 12:36
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı.


İran resmi haber ajansının IRNA'da yer alan habere göre Ruhani, "Amerikan askerleri bölgeden ayrılmalı, Kürt güçleri de Suriye ordusunu destklemeli" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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