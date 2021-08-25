Son dakika haber: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı
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Son dakika haber: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı

Son dakika haber: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı.

İran meclisinde bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 isimden oluşan kabinesine Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı. Reisi'nin 5 Ağustos tarihinde resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte meclise sunduğu 19 isim hakkında 2 haftayı bulan değerlendirmeler neticesinde 18 isme güvenoyu verildi. Milli Eğitim Bakanı olarak ismi önerilen Hüseyin Baggülü meclisten güvenoyu alamadı.

İran'da 13. dönem hükümet kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak Hüseyin Emir Abdullahiyan seçilirken, Seyyid İsmail Hatip İstihbarat Bakanı, Seyyid Hasan Handuzi Ekonomi Bakanı, Behram Eynullahi Sağlık Bakanı, Muhammed Rıza Aştiyani Savunma Bakanı, Rüstem Kasımi Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ahmed Vahidi İçişleri Bakanı, Cevat Uci Petrol Bakanı, Hamid Seccadi Gençlik ve Spor Bakanı, Ali Ekber Mehrabiyan Enerji Bakanı, İzetullah Zargami Kültür ve Truzim Bakanı, Muhammed Mehdi İsmaili Kültür ve İslami İrşad Bakanı, Muhammed Ali Zulfigul Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Rıza Fatimi Maden ve Sanayi Bakanı, Emin Hüseyin Rahimi Adalet Bakanı, Hücettullah Abdulmelik Çalışma Bakanı, Cevat Sadati Nejat Tarım Bakanı ve İsa Zareipur İletişim ve Teknoloji Bakanı olarak güvenoyu aldılar.

Reisi'nin kabinesinde meclisten güvenoyunu alan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ön plana çıkan isimler arasında bulunuyor. Batıya karşı mesafeli bir duruşa sahip olan Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapmış ve ardından Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Reisi, kabinesinde bir diğer dikkat çeken isim ise İçişleri Bakanı olarak seçilen ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonları yürüten Kudüs Gücü'nün eski komutanı ve Ahmedinejad döneminin Savunma Bakanı Ahmed Vahidi oldu.

Kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak seçilen eski Devrim Muhafızları komutanlarından Kasimi ile İçişleri Bakanı Vahidi ABD yaptırımları listesinde yer alıyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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