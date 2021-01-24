İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri: "ABD yaptırımlarının son günlerindeyiz"
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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri: "ABD yaptırımlarının son günlerindeyiz"

24.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:37
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri:

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarının uygulandığı son günleri yaşadıklarını ve ülkeyi güzel günlerin beklediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarının uygulandığı son günleri yaşadıklarını ve ülkeyi güzel günlerin beklediğini söyledi.

Cihangiri, başkent Tahran'da düzenlenen petrol fuarında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar ve ülkedeki petrol sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yaptırımları nedeniyle ülkenin döviz gelirinde 100 milyar dolardan fazla azalma olduğunu yineleyen Cihangiri, şunları kaydetti:

"ABD yaptırımlarının son günlerindeyiz. Yaptırımların kalkmasıyla ülkede güzel günler göreceğiz. Kış bitti ve İran halkını güzel günler bekliyor. ABD'ye karşı mücadele etmek yerine hükümete engel çıkarmaya çalışanlara ise utanç kaldı."

Yaptırımlara rağmen petrol satışının durmadığını söyleyen Cihangiri, "Son aylarda petrol ve petrol ürünleri ihracatında rekor kırdık. İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek isteyen Trump bilmelidir ki önceki yıllara göre petrol ihracatımız 4 katına çıktı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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