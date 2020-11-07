İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli

07.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:22

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucu henüz netleşmezken, İran'da da seçimler yakından takip ediliyor. Biden'ın başkan olmasını isteyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, henüz nihai sonuç belli olmadı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimlerde Biden avatanjlı taraf olurken, İran hükümeti de Biden'ın başkan seçilmesini bekliyor.

TRUMP DÖNEMİ GETİRİLEN YAPTIRIMLARI EKONOMİK TERÖR OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Ruhani, mevcut ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen yaptırımları "ekonomik terör" olarak nitelendirdi. Ruhani açıklamalarında ABD'nin baskılarına karşı "sabır, direniş ve uluslararası hukuku" tercih ettiklerini söyledi.

"ÜÇ YILLIK SÜREÇTEKİ TECRÜBELERİN ONLAR İÇİN DERS OLACAĞINI UMUYORUZ"

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin Trump döneminde İran'a karşı uygulanan politikaları terk etmesini umduklarını söyleyen Ruhani, "Yaptırım uygulayanların seçtikleri yolun doğru olmadığını, hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varmalarını ve bu üç yıllık süreçteki tecrübelerin onlar için bir ders olacağını umuyoruz. Gelecek ABD hükümeti, hukuka teslim olmalı ve tüm yükümlülüklerine geri dönmelidir.

NE OLDU?

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı. ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli
Haber Yorumları (1)
YUIY: her gelen daha cani bir ülkeyi kana boğdu bidon da irana başlar. gazda var petrolde. hepsi birbirinden beter-
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