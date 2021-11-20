İran Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı - Haberler
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İran Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı

İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan ve 11 mürettebatı bulunan gemiye el koyduğunu bildirdi.

İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan ve 11 mürettebatı bulunan gemiye el koyduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konuldu.

El konulan gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri belirtildi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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