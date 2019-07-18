İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu

İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu

İran Devim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı

İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu

İran Devim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı.

İran devlet televizyonunda duyurulan habere göre Devrim Muhafızları pazar günü acil durum çağrısı yapan bir petrol tankerini İran karasularına çekildiğini ve sonrasında bu tankerin petrol kaçakçılığı yaptığının ortaya çıktığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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