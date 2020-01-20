İran: Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmayı BM'ye götürürse NPT'den çıkarız

20.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:02

İran, kendileriyle yapılan nükleer anlaşma dosyasının Avrupalı ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürülmesi durumunda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkacağını açıkladı.



İngiltere, Almanya ve Fransa, geçtiğimiz günlerde İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı. Euronews.com'da Görüntüle