İran: Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmayı BM'ye götürürse NPT'den çıkarız
Haberler » Dünya » İran: Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmayı BM'ye götürürse NPT'den çıkarız - Haberler

İran: Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmayı BM'ye götürürse NPT'den çıkarız

İran, kendileriyle yapılan nükleer anlaşma dosyasının Avrupalı ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürülmesi durumunda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkacağını açıkladı

20.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:02
İran: Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmayı BM'ye götürürse NPT'den çıkarız

, kendileriyle yapılan nükleer anlaşma dosyasının Avrupalı ülkeler tarafından 'ne (BMGK) götürülmesi durumunda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkacağını açıkladı.


İngiltere, Almanya ve Fransa, geçtiğimiz günlerde İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri