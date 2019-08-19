İran alıkonulan tankeri için tazminat talep etti

19.08.2019 15:56

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İran'a ait petrol tankerini yaklaşık 50 gün alıkoyan İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nden tazminat talep etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Yüksek Yargı Konseyi toplantısında konuşan Reisi, İran'a ait petrol tankerinin alıkonulmasından doğan maddi zararlar için tazminat talebinde bulundu.

ABD'nin aksi yöndeki taleplerine rağmen İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasının düşmanlar için yenilgi olduğunu söyleyen Reisi, "Bu alıkoymadan doğan zarar, tankeri serbest bırakmakla ortadan kalkmıyor. Uluslararası hukuka aykırı hareket edenlere ibret için maddi kayıplar yasal işlemlerle telafi edilmelidir." dedi.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.?

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

İran'a ait tanker, dün yerel saatle 23.30'da Cebelitarık'tan ayrılarak, Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na doğru denize açılmıştı.

Kaynak: AA