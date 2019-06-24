İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu

Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ABD'nin başlattığı siber saldırıların başarısız olduğunu açıkladı.

Pentagon, İran'ın füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerini etkisiz bırakmak için uzun planlı siber saldırı başlattıklarını duyurmuştu. İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı söz konusu saldırıların başarısız olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle