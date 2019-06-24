İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu

İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari-Jahromi, ABD'nin füze sistemlerini hedef alan siber saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı.

İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu

Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ABD'nin başlattığı siber saldırıların başarısız olduğunu açıkladı.

Pentagon, İran'ın füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerini etkisiz bırakmak için uzun planlı siber saldırı başlattıklarını duyurmuştu. İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı söz konusu saldırıların başarısız olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et