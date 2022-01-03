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İran, ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapıldığını açıkladı

İran, ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapıldığını açıkladı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Washington ile Tahran arasındaki iletişim ile ilgili olarak Hatibzade, "İran ile ABD arasında görüş alışverişi için somut bir yol var. ABD ile gayrıresmi ve yazılı olarak görüş alışverişi oluyor. Bunlar da yanlış anlaşılmaların giderilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelerin geldiği aşamaya dair de İranlı Sözcü, "Bugün ortak bir metin varsa bu Batılıların maksimum taleplerinden geri adım atması gerektiğini anladığı içindir. Nükleer anlaşmadan daha fazlasını isteyemezler." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gelecek günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'yı ziyaret edeceğini aktaran Hatibzade, görüşmelerde siyasi ile ekonomik iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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