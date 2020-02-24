İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

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DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADIIğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı.
24.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:51
DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADI
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi. İlaçlama işlemi biten araçların Türkiye tarafına geçişlerine izin verildi.
Kaynak: DHA