İran, 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmasını onayladı

İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verdi.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Abbas Şirozhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5-11 yaş arası çocukların Sinofarm ve Pastocovac aşıları ile aşılanması onaylandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5-11 yaş arasına uygulanacak Kovid-19 aşılarının tamamen isteğe ve ebeveynlerin rızasına bağlı olduğu belirtildi

İran'da Kovid-19 aşıları şu ana kadar 9-12 yaş ve üstüne uygulanıyordu. Ülkede 25 Ocak'ta Kovid-19 aşılarının 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına başlanmıştı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket ile Küba ile ortak geliştirdiği Pastocovac adlı aşıları kullanıyor.