Irak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı Batman'da yurda yerleştirildi Otobüslerin gelişi Vatandaşların yurda girişleri ve ateşlerinin ölçülmesi Batman İl AFAD Müdürü Fevzi Bakır'ın açıklaması Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özper 'in açıklamasıIrak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı Batman'da yurda yerleştirildi Irak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı, yeni tip...

Otobüslerin gelişi

Vatandaşların yurda girişleri ve ateşlerinin ölçülmesi

Batman İl AFAD Müdürü Fevzi Bakır'ın açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özper 'in açıklaması

Irak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı Batman'da yurda yerleştirildi

Irak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Batman'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ta bulunan 90 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye getirildi.

Batman İl AFAD ( Afet ve Acil Durum) Müdürlüğünce temin edilen otobüslerle Batman'a getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki Batman Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda yerleştirildi.

İl AFAD Müdürü Fevzi Bakır AA muhabirine, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Irak'tan 90 Türk vatandaşının getirildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda 14 günlük karantina süresince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğiz." dedi.

"Devletimiz bir daha büyüklüğünü gösterdi"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk de halen Kazakistan ve Irak'tan getirilen 162 kişiyi misafir ettiklerini anımsatarak, "Devletimiz bir daha büyüklüğünü göstererek, ülkelerine dönmek isteyen Türk vatandaşlarını dünyanın dört bir tarafından getirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA