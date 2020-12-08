Son Dakika | - Irak'taki protestolarda 3 kişi daha öldü
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Son Dakika | - Irak'taki protestolarda 3 kişi daha öldü

08.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:14

Son dakika haberlerine göre - Irak'taki protestolarda 3 kişi daha öldü Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye ilinde maaş protestolarında bugün 3 kişi hayatını kaybetti.

- Irak'taki protestolarda 3 kişi daha öldü

ERBİL - Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye ilinde maaş protestolarında bugün 3 kişi hayatını kaybetti.

IKBY ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan petrol gelirini paylaşma konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşların ödenmemesi üzerine başlayan protestolar Süleymaniye'nin diğer bölgelerine sıçradı. Bugün Tekkiye kasabasında protestolar yapıldı. İktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği binasını basarak ateşe veren protestocular, kaymakamlık binasını da ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan şiddet olaylarında biri güvenlik gücü mensubu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Dün Süleymaniye iline bağlı Seyit Sadık, Çemçemal, Kelar ve Kifri kentlerinde, protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çıkan şiddet olaylarında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika | - Irak'taki protestolarda 3 kişi daha öldü
Son Dakika | - Irak'taki protestolarda 3 kişi daha öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:14:11. #1.14#
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