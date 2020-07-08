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Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
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Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki, Peşmerge güçlerine ait bir birliğin Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na konuşlandığını duyurdu.

Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
08.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın henüz ortaya çıkmadığı 2014'e kadar Peşmerge güçlerinin sınırları, Irak Sınır Muhafızları ile koruduğunu ancak DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla güçlerin o bölgelere kaydırıldığını ifade etti.

"ESKİ KARARGAHLARINA YERLEŞTİLER"

DEAŞ ile savaşın büyük oranda sona ermesinin ardından Peşmerge birliklerinin yeniden sınır bölgelerindeki karargahlarına konuşlandırıldığını söyleyen Eminki, "Yaklaşık 10 ila 15 köyün bulunduğu Metina Dağı'nın batısındaki stratejik yol güzergahı üzerindeki bölgeye Peşmerge birliği konuşlandırıldı. Zaten o güçler DEAŞ'tan önce de orada bulunuyordu ve eski karargahlarına yerleştiler." dedi.

PEŞMERGE, DESTEK OLARAK KONUŞLANDIRILIYOR

IKBY'nin Türkiye ve İran ile olan sınır güvenliğini, Irak merkezi hükümetine bağlı ve yine Kürtlerin oluşturduğu "Irak Sınır Muhafızları" sağlıyor. Ancak muhafızların yetersiz kalması nedeniyle Peşmerge güçleri de destek olarak orada konuşlandırılıyor.

TSK, PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NU BAŞLATMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 15 Haziran'da terör örgütü PKK'ya karşı Peşmerge'nin yeniden konuşlandığı Metina Dağı da dahil birçok bölgenin temizlenmesi için "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu başlatmıştı. TSK'nin operasyonu öncesi, söz konusu bölgelerde PKK unsurlarının yuvalandığı biliniyordu.

IKBY'DE 515 KÖY PKK İŞGALİNDE

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Mart 2017'de paylaştığı bir veride PKK'nın Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177, Süleymaniye'de 34 köy olmak üzere toplamda 515 köyü işgal ettiğini bildirmişti. PKK'nın söz konusu köyleri yaklaşık 29 yıldır üs olarak kullandığı ve köy sakinlerinin bölgelerine dönüşüne izin vermediği biliniyor.

Kaynak: AA

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