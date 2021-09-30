Irak'ta Sistani'ye bağlı silahlı gruplar, Haşdi Şabi'den ayrı olduklarını açıkladı - Haberler
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Irak'ta Sistani'ye bağlı silahlı gruplar, Haşdi Şabi'den ayrı olduklarını açıkladı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta Sistani'ye bağlı silahlı gruplar, Haşdi Şabi'den ayrı olduklarını açıkladı

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'ye bağlı silahlı yapı Haşd'ül Atabat el-Mukaddese, Haşdi Şabi'den ayrı olduğunu duyurdu.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'ye bağlı silahlı yapı Haşd'ül Atabat el-Mukaddese, Haşdi Şabi'den ayrı olduğunu duyurdu.

Haşd'ül Atabat el-Mukaddese lideri Meytem ez-Zeydi, Kerbela'da Hazreti Abbas Külliyesi'nde kalabalığa yaptığı açıklamada, resmi, meşru ve yasal bir oluşum olduklarını, bunun Fırkat'ül İmam Ali, Fırkat'ül İmam Abbas, Ensar el-Mercii Tugayı ve Ali Ekber Tugayı'ndan meydana geldiğini söyledi.

Zeydi, bu yapının mevcut Haşdi Şabi değil, yasal olarak Başkomutana (Başbakan) bağlı olduğunu da ilk defa duyurdu.

Haşd'ül Atabat el-Mukaddese yapısı içerisindeki 4 oluşum, dini olarak da İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e değil, Sistani'ye bağlı olduklarını belirtiyor.

Sistani'ye bağlı silahlı 4 grup, Haşdi Şabi'nin haziran ayı sonunda yaptığı askeri gövde gösterisi törenine de katılmamıştı.

Irak'ta yaklaşan seçimler öncesi Haşdi Şabi ve Haşd'ül Atabat arasındaki ayrılık meselesi tartışılırken, Sistani de halkı "değişim için" sandığa gitmeye çağırdı.

Irak'ta 10 Ekim'de erken genel seçimler yapılacak.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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