Irak'ta sağlık Acarsan'a emanet Acarsan, Irak'ta inşa ettiği 11 hastaneden 5.'sini Irak Başbakanı Kazımi'nin de katıldığı törenle hizmete açtı.

Acarsan, Irak'ta inşa ettiği 11 hastaneden 5.'sini Irak Başbakanı Kazımi'nin de katıldığı törenle hizmete açtı.

Acarsan Holding tarafından Irak'ın Kerbela şehrinde yapımı tamamlanan İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi'nin açılışı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Başbakan Kazımi, törende yaptığı konuşmada, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'a Irak'ta gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Irak Başbakanı Kazımi'den Acarsan'a övgü yağdı

Türkiye'nin en güçlü şirketlerinden biri olan Acarsan Holding, uluslararası bir tesise daha imza attı. Acarsan Holding'e bağlı Universal Acarsan tarafından, Irak'ın Kerbela Kentinde yapımı tamamlanan ve 202 milyon dolara mal olan, 600 yataklı İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi'nin açılışı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'a teşekkürlerini sunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, önümüzdeki süreçte Irak'ta yarım kalan bütün yatırımların tamamlanması için gerekli çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. Acarsan Holding'in Irak'ta önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kazımi, şu ana kadar Universal Acarsan tarafından Irak'ta 5 hastanenin yapımının tamamlandığını ve hizmete girdiğini, şirketin 6 ayrı hastanenin de yapımına devam ettiğini söyledi.

Irak'taki 11 hastanenin bedeli 1.5 milyar doların üzerinde

Açılış sonrası bir değerlendirme yapan Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, yurtdışında Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Irak'ta yapımını tamamladığımız beşinci hastanenin açılışını Irak Başbakanı Sayın Mustafa el-Kazımi ve Iraklı hükümet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Bugün törenle hizmete giren 600 yataklı İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi'nin maliyeti 202 milyon dolardır. Irak'ta, yapımını üstlendiğimiz toplam 11 hastane'den, 5'inin açılışları yapılıp Irak Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Kalan 6 hastanenin inşaatları hızla devam ediyor. Bunlardan; Missan, Nasıriye ve Basra'da yer alan büyük çaplı eğitim hastanelerimizin inşasının yüzde 93'ü tamamlanarak son aşamaya gelindi. Salahaddin vilayetine bağlı Düceyil ve Tuzhurmatu ilçesiyle Kut kentinde de eğitim hastanelerinin inşası devam ediyor. Bu yatırımlar Türkiyemiz adına da gurur verici yatırımlardır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA