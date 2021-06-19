Irak'ta Saddam'ın damadına 18 yıl sonra tahliye
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Irak'ta Saddam'ın damadına 18 yıl sonra tahliye

Irak'ta Saddam'ın damadına 18 yıl sonra tahliye
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak yargısı, devrik lider Saddam Hüseyin'in damadı Cemal Mustafa'nın 18 yıl sonra "delil yetersizliği" nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Irak yargısı, devrik lider Saddam Hüseyin'in damadı Cemal Mustafa'nın 18 yıl sonra "delil yetersizliği" nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Adalet Bakanlığı tarafından Mustafa'nın tahliyesine ilişkin yayımlanan karar, Irak yerel basınında yer aldı.

Kararda "Merkezi Ceza Mahkemesince, Cemal Mustafa'ya isnat edilen suçlar delil yetersizliğinden dolayı iptal edildi ve serbest bırakılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Saddam'ın en küçük kızı Hala'nın kocası olan 66 yaşındaki Cemal Mustafa, Irak ordusunda albay olarak görev yapıyordu. Mustafa, 2003 ABD işgali sırasında arananlar listesinde adı geçtiği için tutuklanmıştı.

Irak Meclisi, 2017 yılında Saddam Hüseyin ile eşi, çocukları, birinci ve ikinci derece akrabalarının da taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulması yönünde yasa çıkarmış, bu yasa kapsamına Mustafa da dahil edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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