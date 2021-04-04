Irak'ta Paskalya ayini

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Irak'ın Musul kentine bağlı Karakuş (Hamdaniye) ilçesindeki Tahira el Kübra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.