Irak'ta Paskalya ayini
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Irak'ta Paskalya ayini

Anadolu Ajansı / Ismail Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Irak'ın Musul kentine bağlı Karakuş (Hamdaniye) ilçesindeki Tahira el Kübra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Irak'ın Musul kentine bağlı Karakuş (Hamdaniye) ilçesindeki Tahira el Kübra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Irak'ta Paskalya ayini
Irak'ta Paskalya ayini
Irak'ta Paskalya ayini
Irak'ta Paskalya ayini

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismail Adnan Yaqoob

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