Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenlendi
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Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenlendi

20.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:36
Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenlendi

Irak'ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin'de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı.

Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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