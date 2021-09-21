Irak'ta milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulundu - Haberler
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Irak'ta milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulundu

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Irak'ta milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarihi Eserler Müdürlüğü, milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulunduğunu açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Tarihi Eserler Müdürlüğü, milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulunduğunu açıkladı.

Erbil'deki Tarihi Eserler Müdürü Nadir Bekir, düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl iki İspanyol ve bir ABD'li kazı ekibi, keşif çalışmalarına devam etmek için bölgeye geldi ve iki yabancı ekibin daha gelmesini bekliyoruz." dedi.

Barselona Üniversitesi'nden İspanyol ekibin Erbil Tarihi Eserler Müdürlüğü ekibiyle IKBY'de 5 sezon boyunca yürüttüğü çalışmalar sonrası kökeni Varka (Uruk) uygarlığına uzanan milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulunduğunu aktaran Bekir, ABD ekibinin de yine aynı döneme ait insan iskeletleri ile mezarlar bulduğunu belirtti.

Milattan önce 4000'lere uzanan ve yazının da ilk bulunduğu yer olan Varka (Uruk) şehri dünyadaki en eski medeniyet merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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