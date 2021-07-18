Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı
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Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı

Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları, sevabını bağışlamak için ölüleri adına kurbanlık hayvan satın alıyor.

Kovid-19 ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Bağdat sakinleri, başkentin doğusundaki Nehravan bölgesinde kurulan pazarda bütçelerine göre kurbanlık seçiyor. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yakınlarına da bu pazarda sıkça rastlamak mümkün. Hem bayram, hem de ölüleri adına kurban kesmek isteyen alıcılar nedeniyle satışlarda artış yaşanıyor.

AA muhabirine konuşan hayvan satıcısı Fazıl Rubayi, pazarda satışa çıkarılan kurbanlık hayvanların Erbil ve Kerkük'ten getirildiğini söyledi.

Rubayi, yol boyu kontrol noktalarında hayvan satıcılarından yasal olmayan yollarla para alındığını ve bunun kurban fiyatlarında artışa neden olduğunu belirtti.

"Kovid-19 ölümlerinden dolayı kurban kesimi arttı"

Irak menşeli kurbanlık koyunların yaklaşık 400 dolara satıldığını anlatan Rubayi, yurt dışından ithal hayvanların fiyatının daha düşük olduğunu kaydetti.

Rubayi, "Bu sene Kovid-19 kaynaklı ölümler çok yaşandığı için kurbanlık satışları da arttı. Çok sayıda vatandaşımız koronadan şehit oldu." diye konuştu.

Hacı Hamad da "Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanlara yöneliş var. Hayvan fiyatları çeşidine göre değişiyor. İnsanlar bütçelerine göre hayvan satın alıyor." dedi.

Kovid-19 nedeniyle babasını kaybeden Muhammed Sabah, "Kovid-19 ölümleri insanları kurban kesmeye yöneltti. Rahmetli babamın ilk bayramı ve sevabını bağışlamak için onun adına kurbanlık hayvan satın alıp keseceğiz." diye konuştu.

Irak hükümeti, Kovid-19 günlük vaka sayısında artış yaşanmasına rağmen bayram boyunca sokağa çıkma yasağı yönünde henüz bir karar almadı.

Ülkede günlük vaka sayısı 8 binlere yükseldi.

Sevabını bağışlamak için ölüleri adına kurban kesmek, Irak'ta yaygın bir gelenek olarak uygulanıyor.

Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı
Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı
Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı
Irak'ta Kovid-19 ölümleri kurbanlık satışlarını artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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