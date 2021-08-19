Irak'ta Kerbela şehitlerini anma töreninde ülkedeki yolsuzluklar protesto edildi
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Irak'ta Kerbela şehitlerini anma töreninde ülkedeki yolsuzluklar protesto edildi

Irak'ta Kerbela şehitlerini anma töreninde ülkedeki yolsuzluklar protesto edildi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Irak'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Aşura Günü'nde yüzlerce kişi Hazreti Hüseyin'in mezarının bulunduğu Kerbela'ya giderek anma etkinliklerine katıldı.

Kerbela'da düzenlenen törende ülkedeki yolsuzluklar da protesto edildi. Törene katılanlar, yolsuzluğa karışan yetkilileri istifaya çağırarak, "Yolsuzluk yapanlara boyun eğmeyiz" sloganı attı.

Kerbela'nın yanı sıra başkent Bağdat, Kerkük ve güney kentlerinde de Aşura Günü törenleri düzenlendi.

Irak hükümeti, Aşura Günü'nü resmi tatil ilan etmişti.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı hadiselerinden biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşura Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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