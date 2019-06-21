Irak'ta intihar saldırısı: 4 yaralı

Irak'ın Diyala vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala vilayetine bağlı Hanıkin beldesinde bir kahvehaneye giren intihar saldırganının el bombasını patlatması sonucu 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Şemmeri, saldırganın belinde patlayıcı kemer bulunduğunu ancak infilak ettiremediğini dile getirdi.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Şemmeri, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini vurguladı.

Kaynak: AA