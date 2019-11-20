Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor
Haberler » Dünya » Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor - Haber

Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews.

20.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:06

'ın başkenti 'ta binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et