Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews.
20.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:06
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor