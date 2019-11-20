Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor

20.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:06

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews