Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı
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Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı

30.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:08

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

IKBY İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Kurumu'dan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil Havalimanı'na 6 füze fırlattığı belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Havalimanı yakınlarına düşen füzelerin, Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünde Haşdi Şabi'ye bağlı 30. Tugay'a ait bir bölgeden fırlatıldığı kaydedildi. Füzelerden ikisinin patlamadığı ve saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, saldırı sonrası Erbil-Musul kara yolu güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

İKDP KAMPI ÇEVRESİNE DE ROKET DÜŞTÜ

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, Erbil Havalimanı yakınındaki İKDP kampı çevresine birkaç füze düştüğünü söylemişti.

İRAN MEDYASI "3 FÜZE DÜŞTÜ" DEDİ

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Iraklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Erbil'de ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu havalimanında patlama meydana geldiğini duyurdu. Haberde, havalimanı yakınlarına 3 füze düştüğü belirtildi.

İran, Kasım Süleymani suikastı sonrası 9 Ocak'ta Erbil'deki söz konusu havalimanına füze saldırısı düzenlemişti.

Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları (5)
TRAJIKOMIK: IRAN AMERIKAYA SALDIRDI PARDON IRAK''A
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ANGARALİ: Hani hic amerikan askeri olmemis. Neden acaba ?
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SFGHSF: ya bir rahat durun ya sonra amerika sizi vuracak suriyeliler bitecek sonra ıraklılar, iranlılar olacak belamısınız ya birde hep dibimizdeler.
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