Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü
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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Samarra ilçesinin el-Celem köyüne terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü
15.05.2020 02:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:52

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Samarra ilçesinin el-Celem köyüne terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda el-Celem köyü muhtarı ile iki kardeşinin öldüğünü söyledi.

Teröristlerin muhtarın evini ateşe verdiklerini belirten Taki, evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Taki, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı bilgisini verdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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