Irak'ta DEAŞ'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ta son haftalarda saldırılarını yoğunlaştıran terör örgütü Deaş'a karşı düzenlenen hava saldırısında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ üyesi 6 teröristin Irak savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.Teröristlerin Anbar çöllerinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait keşif uçağı tarafından tespit edildiğini kaydedilen açıklamada, bölgedeki keşif uçuşlarının sürdüğü vurguladı.

2014-2017 yılları arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ, 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarılmıştı. Terör örgütü son aylarda ise Irak'ta güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı.

KERKÜK'TE DEAŞ SALDIRISI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Kerkük kentindeki Kara Salim köyünde DEAŞ'a bağlı teröristlerin Peşmerge güçlerine silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 5 Peşmergenin ise yaralandığı belirtilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta düzenlenen DEAŞ saldırılarında Kifri'de 8 ve Makhmur'da ise 13 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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