Irak'ta çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişi öldü
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Irak'ta çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişi öldü

17.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:50
Irak'ta çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişi öldü

Irak'ın Zaho ilçesinde Ezidi iç göçmenlere ait bir çadır kampından çıkan yangın sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın Zaho ilçesinde Ezidi iç göçmenlere ait bir çadır kampından çıkan yangın sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde yer alan Birsıva İç Göçmen Kampı'ndan ilk incelemelere göre elektrik kontağı nedeniyle gece saatlerinde bir çadırda yangın çıktı.

Haberlerde, çıkan yangın sonucu aynı aileden baba, kız ve erkek çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangının çıktığı iç göçmen kampında çoğunlukta terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki Sincar saldırısı nedeniyle evlerini terk eden Ezidiler kalıyor.

Kamptaki Ezidiler, Sincar 2015'te DEAŞ'tan geri alınmasına rağmen, terör örgütü PKK'nın oradaki varlığı, bölgede devam eden güven istikrarsızlığı sebebiyle evlerine dönemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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