Irak'ta bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı
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Irak'ta bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saate 53 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı
13.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:22

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saate 53 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1180 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve toplam vaka sayısının 18 bin 950'ye yükseldiği kaydedildi.

Virüs kaynaklı 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, böylece ölenlerin sayısının 549'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının yayılmaya başladığı günden bu yana ilk defa ülkede bir günde en yüksek ölüm gerçekleştiği vurgulandı.

Başkent Bağdat, 495 vakayla en çok hastanın bulunduğu vilayet konumunda.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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