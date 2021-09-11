Irak'ta "ATSO 2021" fuarı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla, terörle mücadele, özel güvenlik ve siber güvenlik "ATSO 2021" fuarı düzenlendi. Fuarı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de ziyaret etti.