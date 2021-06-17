ABD Temsilciler Meclisi'nde, Irak'ta askeri güç kullanımına izin veren yetkiyi iptal eden yasa tasarısı kabul edildi
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ABD Temsilciler Meclisi'nde, Irak'ta askeri güç kullanımına izin veren yetkiyi iptal eden yasa tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Irak'ta askeri güç kullanımına izin veren yetkiyi iptal eden yasa tasarısı kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 2002'de ABD'nin Irak'ı işgal etmesine izin veren "Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki" (AUMF) adlı yetkilendirmeyi iptal eden yasa tasarısı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 2002'de ABD'nin Irak'ı işgal etmesine izin veren "Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki" (AUMF) adlı yetkilendirmeyi iptal eden yasa tasarısı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oylamada, 2002'de ABD'nin Irak'ı işgal etmesine izin veren "Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki" (AUMF) adlı yetkilendirmeyi iptal eden yasa tasarısı 268'e karşı 161 oyla kabul edildi. Oylamada 49 Cumhuriyetçi de "kabul" oyu verdi. Yasa tasarısını meclise taşıyan Kongre üyesi Barbara Lee sosyal medya hesabı üzerinen yaptığı paylaşımda, "Bunun için yaklaşık 20 yıl savaştıktan sonra, sonsuza dek sürecek savaşları bitirmeye nihayet bir adım daha yaklaştık" dedi.

Trump da AUMF'yi kullanmıştı

AUMF, "Irak'ın devam eden tehdidine karşı" ABD'nin ulusal güvenliğini savunmak için askeri harekata izin verirken, yetkilendirme birçok ABD başkanı tarafından terör tehditlerine karşı askeri harekatı haklı çıkarmak için defalarca kullanıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, AUMF'yi Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü İHA saldırısını başlatmak için yasal bir gerekçe olarak göstermişti.

Yasa tasarısı ilerleyen günlerde Senatoya sunulacak

Yasa tasarısının yasalaşması için ilerleyen günlerde ABD Senatosunda oylamaya sunulması beklenirken, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer dün yaptığı açıklamada, yasa tasarısına destek vereceğini dile getirmişti.

Beyaz Saray'da yetkilendirmenin iptaline destek verdi

Beyaz Saray tarafından bu haftanın başlarında yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin AUMF'nin iptalini desteklediği belirtilerek, "Başkan, askeri güç kullanımına ilişkin eski yetkilerin, Amerikalıları terör tehditlerinden korumaya devam edebilmemizi sağlamak için uygun, dar ve özel bir çerçeveyle değiştirilmesini sağlamak için Kongre ile birlikte çalışmaya kararlıdır" denilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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