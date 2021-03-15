Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

15.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:46
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde yer alan ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak resmi haber ajansına göre, Bağdat'ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet roket atıldı. Roketler, üssün dışına isabet ederken can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmedi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi, ancak Iraklı yetkililer İran tarafından desteklenen bazı silahlı grupların geçmişte benzer olayları üstlendiğini iddia etti.

ABD, BELED ÜSSÜNÜ IRAK ORDUSUNA TESLİM ETMİŞTİ

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

Haber Yorumları (4)
ARİX: abdnin bu sessizliğni unutmayın
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KERİM: yahu kendi atiyolar o fuzeleri bahane olsun diye :)
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MERİÇ: Buraya da sürekli roketli saldırı düzenlendiği halde şimdiye kadar hep fiyaskoyla sonuçlandı. . Bu görünüm, ''Acaba ABD Beled Askeri Üssüne saldırı yapanlar gene Amerikalılar mı?'' sorusunu akla getiriyor!!!
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