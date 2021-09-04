AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Çiçek, Bakan Hamdani'yi ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar'ı kendi evleri gibi kabul etmelerini istirham ediyorum." dedi.

Bakan Hamdani de kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyareti sayın Veysel Eroğlu'nun daveti üzere gerçekleştirdim. Bu şehir, Türkiye'de daha sonra ziyaret edeceğimiz bütün şehirlere örnek olmuştur. Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i de ziyaret eden Hamdani ve beraberindekiler, daha sonra Uzun Çarşı, Ulu Cami, tarihi konaklar ve sokak yenileme çalışmalarının olduğu bölge, Mevlevi ve İmaret camilerini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ensar