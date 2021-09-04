AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ömer Ensar - Haberler | Güncel

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Çiçek, Bakan Hamdani'yi ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar'ı kendi evleri gibi kabul etmelerini istirham ediyorum." dedi.

Bakan Hamdani de kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyareti sayın Veysel Eroğlu'nun daveti üzere gerçekleştirdim. Bu şehir, Türkiye'de daha sonra ziyaret edeceğimiz bütün şehirlere örnek olmuştur. Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i de ziyaret eden Hamdani ve beraberindekiler, daha sonra Uzun Çarşı, Ulu Cami, tarihi konaklar ve sokak yenileme çalışmalarının olduğu bölge, Mevlevi ve İmaret camilerini gezdi.

AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ensar

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz...
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz...
14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Düm Tek Tek Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Max Meyer Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Vali Çiçek'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:24:46. #1.14#

title