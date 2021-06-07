Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | 3. Sayfa

Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı Irak'ın kuzeyinde meydana gelen patlama sonucu şehit düşen asker, Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı.

Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde meydana gelen patlama sonucu şehit düşen asker, Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Nirvaseytu Geçici Üs Bölgesinde meydana gelen mayın/el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Uzman Çavuş Samet Şeker yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Uzman Çavuş Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunularak özgeçmişi okunan şehidin naaşı, Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın yaptığı duanın ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve askerler katıldı.

Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı
Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı
Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı
Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti
Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak şehidi Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:32:04. #1.13#

title