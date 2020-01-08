Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı
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Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı

Irak ordusu yaptığı açıklamada, 2 üssü hedef alan 22 füze fırlatıldığını ve Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğini duyurdu.

08.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:13
Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı

ordusu yaptığı açıklamada, 2 üssü hedef alan 22 füze fırlatıldığını ve Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğini duyurdu.

Irak ordusunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'a yerel saat ile 01: 45 ile 02: 15 arasında 22 füze fırlatıldığını, füzelerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kaldığı Ayn el- Esad Hava Üssü'nü ve 'deki bir üssü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada füzelerden 5'inin Erbil'deki üssü hedef aldığı ve 17'sinin de Ayn el-Esad Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğine yer verildi.

Açıklamada füzelerin 'İran' tarafından gönderildiğine dair bir bilginin bulunmadığı görüldü. 


Kaynak: DHA
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