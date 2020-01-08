: Irak medyası hit şehrine düşen iran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

08.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:26

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

Irak, (DHA)- Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: DHA

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