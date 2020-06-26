Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
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Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal harekatlarında sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerektiğini belirterek, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

26.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:43

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik iddialara yer verilmişti. Söz konusu iddialar üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir. Gerçek dışı iddialara yer verilmiştir" dedi.

"OPERASYONLARIMIZI KARALAMAYA YÖNELİK PROPAGANDA"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey değildir. Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir." dedi.

"SİVİLLERİN CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Aksoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."

MSB DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI: SİVİLLER ZARAR GÖRMEDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu iddialar üzerine açıklama yapmıştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir.

Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyet operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da devam etmektedir.

Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden Kahraman Ordumuz; asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir.

Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın

Kaynak: İHA

Manşet

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