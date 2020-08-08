Irak, liman ve sınır kapılarından kimyasal madde içeren konteynerleri kaldırıyor Irak, Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından liman ve sınır kapılarında bulunan ve kimyasal madde içeren konteynerlerin kaldırılması için 2 gün süre verdi.

Irak, Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından liman ve sınır kapılarında bulunan ve kimyasal madde içeren konteynerlerin kaldırılması için 2 gün süre verdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan amonyum nitratın patlaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın ardından Irak liman ve sınır kapılarında bulunan kimyasal maddeler için harekete geçti. Irak Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, limanlar, sınır kapıları ve havalimanlarında bulunan kamu ve özel sektörlere ait kimyasal madde içeren bütün konteynerlerin 2 gün içerisinde kaldırılması istendi. Müdürlük, konteynerlerin kaldırılması için belirlenen sürenin yarından itibaren başlayacağını açıkladı. Gümrük Müdürlüğü, istenilen sürede konteynerlerin kaldırılmaması halinde konteyner sahipleri hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını ve devlet hazinesi tarafından el konulacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak Ulaştırma Bakanlığı, depo ve limanlarda bulunan ve tehlikeli madde içeren konteynerlerin kaldırılmasını istemişti. Irak'ta özellikle yaz mevsimlerinde silah ve mühimmat depolarında patlamalar meydana gelirken, söz konusu depoların çoğu kent merkezlerinde yer alıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA