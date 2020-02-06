Irak'ın Necef kentindeki saldırıda bilanço artıyor: 13 ölü

06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:43

Irak'ın Necef kentinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ölenlerin sayısı 13'e, yaralananların sayısı ise 127'ye yükseldi. Kenti ziyaret eden İçişleri Bakanı el-Yaseri, protestocular tarafından tepkiyle karşılandı.



Irak'ın güneyindeki Necef kentinde dün akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestocuların toplandığı Sadreyin Meydanı'na giren Sadr Grubu lideri Mutkeda Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar grubunun protestoculara ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 127'ye yükseldiği açıklandı. Kentte yaşanan olaylarda Polis Müdürü Faik el-Fetlavi'nin de yaralandığı belirtildi. Sadr yanlısı Mavi Şapkalılar grubu ve protestocular arasındaki şiddet olaylarında kolu kırılan el-Fetlavi'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.



İçişleri Bakanı protesto edildi



Kanlı gecenin ardından sabahın erken saatlerinde Necef'e giden Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yaseri'ye hükümet karşıtı protestocular tepki gösterdi. Kentte dün gece yaşanan olayları inceleyen el-Yaseri valilik binasında yaptığı açıklamada, protestocuların korunması için gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.



Milli karateci hayatını kaybetti



Necef'te dün akşam yaşanan olaylarda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Irak'ın milli karatecisi Halil İbrahim Halil'in hayatını kaybettiği açıklandı.



Kentte yaşanan olayda çadırları ateşe verilen protestocular eylemlerini sürdürürken, Sadreyin Meydanı'nda Mavi Şapkalılar grubuna mensup çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, söz konusu gruba mensup çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.



Mavi Şapkalılar kimdir?



Mavi Şapkalılar, Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerini korumak için Şii lider Mukteda Sadr tarafından kuruldu. Ancak ABD'nin Irak'taki varlığına karşı protestosuna, hükümet karşıtı protestoculardan destek alamayan Sadr, Muhammed Allavi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrası Mavi Şapkalılar grubunu okullar, yollar ve resmi dairelerin açılması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırdı. - ERBİL

Kaynak: İHA