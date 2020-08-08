Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 2 terörist etkisiz getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
08.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada ayrıca, operasyona ilişkin videoya da yer verildi.
Kaynak: DHA