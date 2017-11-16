Irak'ın Kuzeyindeki Operasyonda Şehit Olan Uzman Çavuş Türkmen'in Baba Evi - Hatay

Irak'ın kuzeyinde Avaşin Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in şehadet haberi, Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.



Şehidin Karbeyaz Mahallesi'nde ikamet eden anne ve babasına acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.



Şehidin annesi Elif ve babası Mustafa Türkmen gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.



Şehit Türkmen'in bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenilirken, bölgeye kısa süre önce Bingöl 49'uncu Komando Tugayından geçici görevle gittiği belirtildi.