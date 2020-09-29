Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı

Bir son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.