Son Dakika | Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı
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Son Dakika | Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

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Son Dakika | Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

Son dakika haberi... Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
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Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

ANKARA - Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş. Hacı Halil Kızılay'ın acı haberi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberini, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer, gece yarısı Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek şehidin eşi Hatice Halil Kızılay'a verdi. Ayrıca yetkililer, şehidin Malatya'daki anne ve babasına da şehidin acı haberini ulaştırdı.

Eşinin şehit olduğunu öğrenen Hatice Halil Kızılay, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin verilmesinin ardından, komşuları aileye taziyelerini iletirken eve Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu, cenazesinin ise Malatya'ya bağlı Hekimhan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Son Dakika | Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı
Son Dakika | Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı
Son Dakika | Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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