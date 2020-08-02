Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının görüntülerini paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının görüntülerini de Twitter hesabından paylaştı.