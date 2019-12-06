Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi: "Türk iş adamları yatırımlarını Irak'ta yapsın"

06.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:46

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, yumurta ihracatına ilişkin, "Türkiye'deki yumurta sektörü kendisini yenilemesi gerekiyor. Kendini geliştirme imkanlarını düşünmesi ve çözüm üretmesi lazım. Irak vatandaşı ve büyükelçisi olarak 'Türk iş adamları gelip, yatırımlarını Irak'ta yapsınlar' isterim." dedi.

El-Cenabi, Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) toplantı salonunda düzenlenen "Yumurta sektörü ve Irak pazarı" ile ilgili programa katıldı.

Irak'ta yumurta sektörü alanında bir rekabetin olduğunu belirten el-Cenabi, "Türkiye'deki yumurta sektörü kendisini yenilemesi gerekiyor. Kendini geliştirme imkanlarını düşünmesi ve çözüm üretmesi lazım. Irak vatandaşı ve büyükelçisi olarak 'Türk iş adamları gelip yatırımlarını Irak'ta yapsınlar' isterim. Irak'ta bazı iş adamları savaş sırasında ve zor durumlarda bile iş yaptılar ve dayandılar. Biz bu yatırımların hayata geçmesinin şartlarını olgunlaştırırız. Mermer sektörü de Irak için çok önemli ve geniş bir pazardır. Irak'ta her sokağın yeniden yapılması lazımdır. Termal su zenginliği de bizim için çok önemlidir. Irak'ın Büyükelçiliği olarak biz size yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da yumurta sektörünün Afyonkarahisar ve Türkiye için önemine değinerek, Türkiye'nin Irak'taki yatırım alanlarını araştırdıklarını ve yumurta sektörünün Irak'ta yatırım yapması konusunda gerekli her adımı atacaklarını bildirdi.

Eroğlu, "Irak'taki iş adamlarını da Afyonkarahisar'a davet ediyoruz. Kendileri getirecek inşallah. Yeni kurulacak hükümette yeni bakan (Irak tarım bakanı) kim olur bilemiyoruz. Ama onu da davet edip konuyu görüşmek için çalışma yapacağız. 'Türkiye'deki yumurtacılar Irak'taki üretimi ve teknolojiyi kursunlar' şeklinde bir teklif gelince, bende 'bunun için teşvik sistemini mutlaka getirmeniz lazım' diye ifade ettim. Buradaki paranın transfer esaslarının hukuki altyapısının belli olması gerektiğini de söyledim. Onlarda kabul ettiler." dedi.

"Irak'a ihracat yaptıkça bu sektör gelişti"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de son dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerinde geliştiğini anlattı.

2018 yılında Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Serteser, şöyle devam etti:

"Bu rakamın yaklaşık 8,5 milyar doları ülkemizin ihracatıdır. Bu yılın nisan ayından bu yana yumurta üreticilerimiz ve ihracatçılarımız Irak'a yumurta ihracat etmekte sıkıntı çekmektedir. Geldiğimiz noktada Irak kapısı, yumurta üreticilerimize tamamen kapanmış durumdadır. Afyonkarahisar'daki yumurta sektörünün yıllar itibarıyla gelişmesindeki en büyük olaylardan en büyük mesele Irak'a ihracattır. Yani, Irak'a ihracat yaptıkça bu sektör gelişti. Irak'a ihracat büyüdükçe bizim de Afyonkarahisar'daki yumurtacılık sektörümüz gelişti."

Toplantı, daha sonra basına kapatılarak, soru cevap şeklinde sona erdi.

Kaynak: AA